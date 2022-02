Une portion de l'A28 fermée de nuit

La portion traitée les deux premières nuits (de lundi 16 à mardi 17 juillet et de mardi à mercredi 18) nécessitera la mise en place d'une déviation depuis l'échangeur n° 11, dit du Pucheuil, par la RD12, la D928, la D929 et la D915. La réinsertion sur l'A28 se fera à l'échangeur des Hayons.

Durant cette phase, l'échangeur du Pucheuil, la bretelle de raccordement A29/A28 et l'aire de Bosc-Mesnil seront donc fermés la nuit. Sous réserve de conditions météorologiques favorables, durant les deux autres nuits de la semaine (de mercredi 18 à jeudi 19 et de jeudi à vendredi 20), la déviation concernera l'échangeur n° 10, dit des Hayons. La circulation devra donc se faire en empruntant la D915, puis la D928 pour une réinsertion par l'échangeur n° 9, dit du Four Rouge.

Pour ces quatre nuits de travaux, la gêne occasionnée par le mise en place des déviations est à prévoir dans la plage horaire 19h00 / 6h00. Une neutralisation ponctuelle de voie de droite pourra s'avérer nécessaire en journée dans la semaine.

Toutes les restrictions de circulation seront levées du vendredi 20 juillet à 16 heures au lundi 23 juillet 19 heures.