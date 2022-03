L'A28 perturbée du 23 au 27 juillet

Dans le sens Rouen / Abbeville :

Nuit du lundi 23 au mardi 24 : Déviation par les RD915 et RD 928, de 19h30 à 6h00, entre l'échangeur n° 10, dit "des hayons" et l'échangeur n° 9 , dit "du four rouge".

- Nuit du mardi 24 au mercredi 25 : Le sens Rouen / Abbeville sera basculé sur 4100 mètres dans le sens Abbeville / Rouen, réduisant la circulation à une seule voie dans les deux sens, de 19h30 à 7h.

Dans le sens Abbeville / Rouen :

- Nuit du mardi 24 au mercredi 25 : La voie de droite sera neutralisée sur 3200 mètres, de 19h30 à 6h00, dans le sens Abbeville / Rouen.

- Nuit du mercredi 25 au jeudi 26 : Le sens Abbeville / Rouen sera basculé sur 4100 mètres de 19h30 à 7h.

- Nuit du jeudi 26 au vendredi 27 : Déviation par les RD928 et RD915, de 19h30 à 6h00 entre l'échangeur n° 9, dit du "four rouge" et l'échangeur n° 10, dit "des Hayons". Une neutralisation ponctuelle de voie de droite pourra s'avérer nécessaire en journée.

Toutes les restrictions de circulation seront levées du vendredi 27 juillet à 16 heures au lundi 30 juillet 19 heures.

Source : DIRNO