Seine-Maritime. Attaques de loup : pourquoi s'agirait-il du même animal que l'an passé ?

Les experts de l'Office national de la biodiversité (OFB) et de la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) sont formels. Les attaques qui ont causé la mort de six ovins à Rebets et Vieux-Manoir, dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 janvier et la suivante, sont très certainement liées à la présence d'un loup dans le département. "On regarde l'état des morsures, généralement c'est une prise au cou. On regarde la largeur entre les crocs et la profondeur des morsures", détaille François Bellouard, directeur adjoint de la DDTM. La distance entre les deux villages semble aussi confirmer qu'il s'agit bien de cet animal, qui couvre bien plus de terrain que des chiens errants.

Le même animal que l'an passé

Il s'agit donc bien d'un loup, à 99 % selon le spécialiste. Et certainement le même que celui qui avait été vu dans le département l'an passé. D'abord, parce que les attaques sont très semblables aux précédentes : "C'est la même prise au cou, avec l'arrachage d'une patte. Ça ressemble à la signature de l'animal", explique François Bellouard.

Le reste est une question de probabilité. Il y a très peu de chance qu'un autre loup solitaire se trouve en Seine-Maritime. "Le front de colonisation du loup est dans le Grand Est. Les meutes sont dans les Alpes et dans le Jura." Un autre indice est la fréquence des attaques. Elles étaient régulières en Seine-Maritime puis se sont arrêtées quand d'autres ont été signalées dans la Somme et dans l'Oise. À leur tour, ces départements n'ont pas compté d'attaques récentes, alors que de nouvelles occurrences sont relevées en Seine-Maritime. "Il s'agit donc très probablement du même animal qui a un peu tourné", juge François Bellouard.

Une chose est sûre, il n'y a pas de danger pour l'homme, que "le loup cherche à ne pas rencontrer. Vous aurez plutôt de la chance si vous le croisez !" Quant aux exploitants agricoles touchés par les attaques de l'animal, ils sont indemnisés par les services de l'État.