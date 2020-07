Seine-Maritime. La présence d'un loup confirmée dans le pays de Bray

C'était une possibilité, c'est maintenant une certitude. La préfecture de Seine-Maritime a officialisé le mardi 21 juillet la présence d'un loup dans le département, dans le secteur de Mesnières-en-Bray.

Des prédations plus fréquentes

Selon un communiqué transmis par les services de l'État, l'animal se serait montré discret au cours des deux derniers mois, avec "un délai plus important entre les prédations (parfois de l'ordre de trois semaines)". Puis "leur fréquence a sensiblement augmenté depuis le début du mois de juillet, sans que l'on puisse réellement en expliquer la raison", poursuit la préfecture, sans fournir de chiffre.

Pour le moment, il est possible que ce loup ne s'installe pas durablement dans la région, mais le Réseau loup de l'Office français de la biodiversité (OFB) poursuit des investigations, notamment grâce à l'ADN, pour en savoir plus sur ce spécimen. Les autorités, elles, rappellent que cette espèce est protégée et qu'un "régime d'indemnisation a été mis en place pour compenser les pertes subies par les éleveurs".