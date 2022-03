Basket : le SPO Rouen se renforce

Pendant que l’Equipe de France poursuit sa préparation avant les Jeux Olympiques, Les dirigeants du SPO Rouen s’activent pour recomposer une équipe en vue de la saison 2012-2013 de Pro B.

La première recrue est l’ailier Gary Chathuant (1,93m, 29 ans) arrivant tout droit de Châlons-Reims avec une forte expérience de la Pro B à son actif. A noter les signatures de Fabien Ateba (1,91 m, 21 ans), en provenance de Hyères-Toulon, et de Maxime Courby, ailier de 2,03 m, âgé de 21 ans et en provenance d’Antibes.

L’intérieur est renforcé grâce aux arrivées de Mustapha Diarra (2,05 m, 25 ans), venu de Nantes pour imposer son physique dans la raquette, et de l’Américain Tai Wesley (2,01m, 26 ans), évoluant cette saison en Hollande. A la mène, on retrouvera Phillippe Da Silva, international portugais et MVP de Pro B en 2010-2011 avec l’ALM Evreux. Enfin, au poste 2, un autre Américain, O’Darien Bassett (1,87m, 26 ans), arrive de Bordeaux.

Photo : DR