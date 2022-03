Une journée à Fécamp : la vie et l'histoire au fil de l'eau

Fécamp, au pied des plus hautes falaises de la côte d’Albâtre, vit au rythme de l’eau avec sa longue plage et son port en plein centre-ville. Ancienne capitale du duché de Normandie, la ville fut, jusque dans les années 1970, un grand port morutier avant de devenir un port de plaisance.

Aujourd’hui, les bassins sont occupés par la flottille des petits chalutiers, vieux gréements et bateaux de plaisance. L’Association fécampoise pour le développement des activités maritimes propose plusieurs excursions à bord d’un ancien ou d’un récent langoustier. Fécamp, membre du réseau France Station Nautique, organise aussi d’autres multiples activités nautiques accessibles à tous niveaux.



Un passé prestigieux

Le long des quais, les vieilles demeures des armateurs côtoient les maisons de matelots en briques et silex. Fécamp, Ville d’Art et d’Histoire, a réussi le pari de permettre au public de découvrir son passé prestigieux. Plusieurs visites guidées sont assurées, telles que “Florilège d’Histoires” (promenade insolite dans le quartier maritime le 28 juillet, 15h, et le 12 août, 16h), “Les artistes des bords de mer” (promenade littéraire le 30 juillet et le 27 août, 16h), ou “Sur les pas de Maupassant et Lorrain” (le 13 août, 16h).

Attardez-vous au Musée des Terres-Neuvas & de la Pêche. Cet été, il accueille l’exposition “Beyle, les grands formats restaurés”. Enfin, ne manquez pas les visites de l’Abbatiale de la Sainte-Trinité des XIIe et XIIIe siècles et du Palais Bénédictine. Ce dernier abrite la distillerie où est élaborée la liqueur Bénédictine mais aussi un musée d’art sacré et un espace d’art moderne.

Pratique. Office de tourisme de Fécamp, quai Sadi Carnot. Tél. 02 35 28 84 61, www.fecamptourisme.com

Photo : Office de Tourisme de Fécamp