Haute-Normandie : le chômage en hausse

En Haute-Normandie, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégories A, B, C s’est établi à 143 536 fin juin 2012. Ce nombre a augmenté de +1,4% par rapport à la fin mai 2012 (soit +2 014). Sur un an, il croît de +7,0%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C a augmenté de 1,1% par rapport à la fin mai 2012 (+6,9% sur un an).

Fin juin 2012, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s'est établi à 92 205 en Haute-Normandie. Ce nombre a augmenté de +2,0% par rapport à la fin mai 2012 (soit +1 814). Sur un an, il est en hausse de 7,8%. En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A a augmenté de 0,8% par rapport à la fin mai 2012 (+7,8% sur un an).

En Seine-Maritime. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a augmenté de +2% en juin.

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrit en catégories A, B, C a quant a lui progressé de +1,5%.