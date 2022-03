Baseball : les Huskies entament les play-offs

Sans les Huskies ni Sénart, directement qualifiés pour les demi-finales, les play-offs du championnat Elite de baseball ont débuté les 21 et 22 juillet. Les premières rencontres de quart de finale ont opposé le Paris UC (3e) à Montpellier (6e) et Savigny (4e) à Toulouse (5e). Le classement à l’issue de la saison régulière aura finalement “donné” le nom des vainqueurs : Paris (6-2, 1-4, 10-7) et Savigny (15-7, 10-2).

Les Huskies de Rouen, champions de France en titre, et les Templiers de Sénart, respectivement premiers et deuxièmes de la saison régulière, rencontreront donc ces deux vainqueurs.

Ce week-end des 28 et 29 juillet, Sénart affrontera le Paris UC alors que nos Huskies se déplaceront à Savigny, pour disputer les deux premiers match de la série. Sur le papier, Rouennais et Sénartais partent favoris.Les matchs suivants auront lieu le week-end des 4 et 5 août. Et ce sera à domicile, au stade Saint-Exupéry, pour les Huskies. Les vainqueurs seront désignés au meilleur des cinq matchs. La finale est prévue en deux temps : les 11 et 12 puis les 17 et 18 août.

