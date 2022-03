Au tribunal : il lui fallait sa dose d'alcool

Le 26 juin, vers 13h, rue Ecuyère, l’homme entre dans le magasin et se dirige vers le rayon des alcools. Il jette son dévolu sur une bouteille de tequila. Il la prend et la cache, mais est arrêté aux caisses par le vigile. L'homme rend la bouteille et demande à être relâché. Mais l’hôtesse de caisse bloque les portes automatiques du supermarché.





"Je devais boire"

Le voleur, conscient des risques judiciaires, se cramponne à la rambarde et refuse d’accompagner le vigile dans le bureau de la direction. Il y met une telle détermination que la jeune femme se tord le pouce en essayant de lui faire lâcher prise.

“Je bois un peu. Je n’étais pas bien. J’étais en sueur. Cela faisait deux jours que j’étais allongé dans ma chambre. J’ai essayé d’arrêter de boire mais je n’ai pas pu. Je devais boire. Je tremblais”, a expliqué le détenu aux juges, le 16 juillet. “Alors, on a deux choix possibles : soit on boit, soit on se fait interner !”, ont rétorqué ces derniers.

Face aux réquisitions du procureur, le prévenu a émis le souhait de “pouvoir récupérer le peu d’affaires” qui lui reste ainsi que de régler sa chambre d’hôtel avant de partir en prison. En vain. Il a été condamné à 3 mois d'emprisonnement pour récidive de vol à l’étalage.

Marianne Sirgo