L'émouvant petit musée de vie des Aubry

A la maison comme au bureau, le duo est resté inébranlable. En 1964, ils descendent de Gournay-en-Bray et fondent l’agence Rouen-Voyages. “C’était le début des vacances organisées et le boom des Baléares”, se souvient René Aubry, en dévoilant de vieilles photos noir et blanc. Les anecdotes sont savoureuses.

En 1969, les Aubry affrètent une Caravelle pour transporter 94 Rouennais à Londres, où le FC Rouen défiait Arsenal, en coupe d’Europe. En 1980, René Aubry, qui accompagne ses clients, part aux Jeux olympiques de Moscou, en pleine Guerre froide. En 1983, les Aubry rentrent dans le clan des retraités.

Tous leurs souvenirs, les Aubry les ont compilés dans une trentaine d’albums émouvants. Chez eux, à Rouen, une pièce regorge aussi de souvenirs en tous genres. Ils l’ont appelée “Salon bonheur”.