L'abbaye de Jumièges surgit du passé sur les tablettes en 3D

Sous un soleil de fin d’été, l’abbaye de Jumièges surgit du passé. Elle se dresse devant le visiteur telle qu’il ne l’a jamais vu, telle qu’elle était au temps de sa splendeur. Il ne s’agit pas d’un mirage mais d’une prouesse technologique. Jumièges revit sur un i-pad, par le biais du logiciel "Jumièges 3D".

Au coeur de ce qui était autrefois le cloître, tablette en main, on admire les bâtiments disparus. Grâce à un GPS intégré, il est possible de se repérer par rapport au plan de l’abbaye. Certains lieux sont reconstitués en "réalité augmentée". Tout d’abord, rien ne semble avoir changé, jusqu’à ce que l’on tourne la petite molette. L’abbaye apparaît alors dans son entier et sa diversité. Le cloître et ses jardins se dessinent. Un panoramique permet même d’apercevoir l’église Saint Pierre et le logement abbatial.

Histoire et technologie

Il y a un an, Didier Marie, le président du Conseil général de Seine-Maritime, annonçait la concrétisation de ce projet d’un coût de 120.000€, financé à 50% par le fonds européen Feder. C’était un véritable défi pour les équipes créatrices. Historiens, tailleurs de pierre et entreprises ont travaillé de concert. "Il fallait donner du grain à moudre à ceux qui allait concevoir l’application", explique Isabelle Maraval, chef de projet. "Nous nous sommes beaucoup aidés du plan de 1678". En douze mois, il a fallu reconstituer l’abbaye. Comment était-elle au temps de sa splendeur ? "Nous avons joué le rôle de détectives pour s’approprier les lieux", s’amuse Pascal Pradié, attaché au CNRS et spécialisé dans le monochisme.

Il restait à mettre en place le logiciel, pour recréer l’espace, les couleurs, les textures des pierres. Et redonner une seconde vie à des bâtiments disparus depuis des siècles. Les protagonistes reconnaissent avoir abordé l’étude d’un tel monument "avec humilité". L’application ne se veut pas, d’ailleurs, une thèse sur l’abbaye de Jumièges. Après douze mois de travail, le projet a permis la reconstitution en réalité augmentée de quatre lieux majeurs du site : l’intérieur de l’église Notre-Dame, le cloître, l’église Saint-Pierre et la vue sur les jardins et les bâtiments conventuels aujourd’hui disparus. Avec, à l’appui, des commentaires audio. L’application est impressionnante de réalisme. La tablette s’est transformée en machine à remonter le temps.

Anne Letouzé