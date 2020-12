Covid-19. L'Orne, département le plus touché par le virus en Normandie

Le département de l'Orne est touché de plein fouet par l'épidémie, avec désormais le taux d'incidence le plus élevé de toute la Normandie, à 137 pour 100 000 habitants. "Depuis quelque temps, les contaminations augmentent dangereusement. Nous n'avons pas eu de couvre-feu avant le confinement, cela peut être une raison de l'expansion de la Covid-19 dans l'Orne. Je suis très inquiet à l'approche des fêtes de fin d'année. Je crains une troisième vague en mars prochain", alerte Jean-Michel Gal, médecin généraliste et président de l'ordre des médecins de l'Orne. Les gestes barrières moins respectés ainsi que les basses températures, favorables à la propagation du virus, n'aident pas le ralentissement de l'épidémie. "Nous avons eu de nombreux clusters au sein de l'hôpital. Il faut que la population respecte réellement les gestes barrières et l'isolement. Nous sommes épuisés", avertit Karine Rogé, aide soignante et secrétaire adjointe du syndicat CFDT à l'hôpital de L'Aigle. 78 salariés de l'établissement ont été testés positifs depuis le 15 novembre 2020.