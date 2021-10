Près de Caen. Covid-19 : l'école élémentaire finalement fermée pour une semaine

Après avoir jugé illégal un arrêté municipal allant dans ce sens quelques jours plus tôt, la préfecture du Calvados doit finalement se résoudre à fermer l'école élémentaire Pierre-Helly de Ranville, près de Caen, du lundi 14 au vendredi 18 décembre inclus.

Désormais, ce sont en effet onze élèves issus de classes différentes, six enseignants et trois agents communaux qui ont été testés positifs à la Covid-19, au cours de la semaine écoulée. "La fermeture de l'école maternelle a été refusée par les services de l'État", précise la municipalité de Ranville. En revanche, les services périscolaires (restauration scolaire, garderie) et le service d'entretien des locaux seront également fermés la semaine prochaine.

Des dépistages sont proposés aux élèves et à leurs parents, ainsi qu'aux habitants de Ranville, samedi 12 et dimanche 13 décembre, de 14 à 18 heures, salle Henri-Robin.