Près de Caen. Covid-19 : le maire veut fermer l'école, le préfet refuse

Quatre enseignants de l'école primaire Pierre-Hilly de Ranville et deux élèves de CE1 et CE2 ont été testés positifs à la Covid-19. Pour éviter tout risque de contamination, le maire de la commune, Jean-Luc Adelaïde, a pris deux arrêtés dans la soirée du mercredi 9 décembre. Le premier concerne la fermeture des écoles primaires et maternelles de la ville, jugé illégal par la préfecture. Le second évoque la fermeture des services périscolaires ces jeudi 10 et vendredi 11 décembre. Bilan : les cours sont maintenus (l'Académie de Normandie a prévu cinq enseignants remplaçants), mais la garderie, la cantine et le service d'entretien des locaux sont suspendus. Cela ne pose pas de problème pour Coralie, en congé maternité à la maison : "Il n'y a pas de raison que ma fille n'aille pas à l'école. Je viendrai la chercher le midi pour déjeuner." Nadège, elle, est inquiète : "Il est hors de question que j'emmène ma fille. Les locaux ne sont plus nettoyés. Elle va suivre des cours par Internet pour éviter de décrocher scolairement avant les vacances de Noël !"

Une réunion est prévue entre le maire de la commune de Ranville et le sous-préfet de Lisieux ce jeudi 10 décembre dans l'après-midi, pour décider de la suite à donner à cette situation.