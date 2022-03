Rouen : interpellé juste avant un cambriolage

Ce sont des témoins qui ont appelé la brigade anti-criminalité à l'angle de la rue de l'épée et de la rue Orbe à Rouen.

Il était 2h15, ce mercredi 1er août et un individu, accompagné de son chien avait brisé une fenêtre. Il n'y avait plus personne à l'arrivée des forces de l'ordre. Celles-ci ont alors décidé de se poster en observation et ont vite aperçu l'individu qui, après s'être assuré que les lieux étaient calmes, a fini de briser la vitre et commencé à ouvrir le volet.

C'est à ce moment qu'il a été interpellé. Né en 1975, cet homme qui se trouve être sans domicile fixe a été ramené à l'hôtel de police. Son chien a été placé à la SPA.