Un bus percute un tractopelle près de Rouen

Début de semaine chargé pour la police et les pompiers. Un peu après 8h ce matin, lundi 6 août, un accident est survenu sur le Boulevard industriel à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. Un tractopelle ainsi qu'un bus sont entrés en collision.

Le chauffeur du bus a dû être désincarcéré. En tout six personnes, les deux conducteurs et des passagers ont dû être emmenés à l'hôpital. Leurs jours ne sont pas en danger. La circulation a été interrompue sur les lieux de l'accident toute la matinée et n'a été rétablie que vers 11h30.