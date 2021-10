La Haute-Normandie reste affectée par la crise

La Haute-Normandie a souffert et souffre encore de la crise. La revue Brèves d'Aval, publiée par l'INSEE montre en effet que le produit intérieur brut (PIB) de la Haute-Normandie s'élevait à 47 milliards d'euros en 2010. Or, si ces chiffres montrent une évolution de 1,4% en volume sur 2010 (la moyenne nationale est à +1.5%), ils ne cachent pas le fait que le PIB de la Région n'est pas encore revenue au niveau de 2008.

Il apparaît que la Haute-Normandie a été celle dont le PIB a subi le recul le plus fort : -4% en 2009 et demeure ainsi une des régions les plus affectées par la crise. En 2010, son PIB était encore inférieur de 2.7% en volume de ce qu'il était en 2008.