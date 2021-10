Un week-end au rythme des Musicales

Après être passées à Etretat, les Musicales de Normandie font une pause à Varengeville-sur-Mer pour deux concerts, les vendredi 10 et samedi 11 août.

Vendredi 10 août, à 20h30, retrouvez dans le salon du Bois des Moutiers pour un concert mettant en lumière les grandes figures de la musique du XIXe. Les organisateurs ont voulu recréer dans ce salon, l'atmosphère qui se dégageait de celui de George Sand, lorsqu'elle organisait dans son domaine de Nohant des rencontres artistiques.

Entre deux morceaux des bribes de la correspondance entre George Sand et Pauline Viardot, cantatrice et compositrice seront insérés. Au programme : des oeuvres de Viardot, Chopin, Schumann, Berlioz, Wagner ou encore Brahms, interprétées par Marie Gautrot, soprano, Sabine Duguay au violoncelle et Frédéric Rouillon au piano.

Changement de programme pour le samedi 11 août, à 20h30, toujours dans le salon du Bois des Moutiers. Sophie Marin-Degor ne pouvant assurer le concert pour cause médicale, elle sera remplacée par Dominique Mc Cormick, accompagnée au piano par Thomas Macfarlane.

Pratique. Informations sur www.musicales-normandie.com

(Photo. Marie Gautrot interprétera des airs du XIXe.)