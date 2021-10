Roué de coups pour un scooter

Le propriétaire du scooter s'apprêtait à repartir sur son engin lorsqu'il a été abordé et agressé par quatre individus, quai Cavelier de la Salle, vers 3h15, dimanche 12 août. Lors de l'agression, le cyclomoteur est tombé, s'abîmant quelque peu. Les agresseurs ont alors pris la fuite en direction du conseil général.

La victime a appelé la police et donné aux agents de la brigade anti criminalité le signalement de ses agresseurs. Ceux-ci ont été retrouvés rue des Docks. Les quatres jeunes gens, nés en 1989, 1991, 1992 et 1995, originaires de Maromme et Notre-Dame-de-Bondeville, étaient tous ivres. Ils ont été emmenés à l'hôtel de police où ils ont fait un passage par la cellule de dégrisement avant d'être mis en garde-à-vue.