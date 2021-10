L'Orchestre de la Garde républicaine vient à Rouen

Dans quelques mois, les voûtes de la cathédrale vibreront au son d'une musique jouée par l'orchestre de la Garde Républicaine. La prestigieuse formation y donnera un concert caritatif, pour permettre au Centre Henri Becquerel de faire l'acquisition d'un nouvel appareil de soin, appelé "petscan".

Un petscan pour Becquerel

C'est le Général Jullien, gendarme aujourd'hui à la retraite, qui a eu l'idée de ce projet. "Je connaissais le Centre Becquerel et voulais trouver un moyen de l'aider dans l'acquisition de ce petscan". Il faut dire que l'appareil, qui est un outil de diagnostic, coûte la coquette somme de 2,4 millions d'euros. Pour ce faire, le Général Jullien, avec l'appui de la société des membres de la légion d'honneur ainsi que l'association "Agir avec Becquerel pour la vie" a décidé de lancer cet événement, dont tous les bénéfices serviront à l'achat de ce nouvel outil. Les soutiens ont été nombreux pour appuyer ce projet : Région, département, Crea, ville ainsi que de nombreuses entreprises ont apporté leur soutien. Sans compter l'aide apportée par l'ARS Haute-Normandie, qui a donné au centre Becquerel, fin 2011, une aide à l'investissement d'un million d'euros. "Il y a eu un mouvement de solidarité assez exceptionnel", s'est réjoui le Général Jullien.

Pourquoi l'orchestre de la Garde républicaine ? "La Garde républicaine fait partie de la gendarmerie, explique le Général Jullien. Etant un ancien gendarme je le connaissais. C'est un orchestre de grande renommée et c'était une chance de pouvoir faire appel à eux." Ainsi en octobre prochain, 70 musiciens du prestigieux orchestre prendront place dans la cathédrale, sous la direction du chef d'orchestre en second, le lieutenant colonel Sébastien Billard. Le hasard fait bien les choses : car il est né à Dieppe et a fait ses études au conservatoire de Rouen.

Rendez-vous donc vendredi 5 octobre, à 20h, à la Cathédrale de Rouen pour un concert qui fera revivre quelques oeuvres de Bach Saint-Saëns ou encore Fauré.

(Photo. Garde républicaine)