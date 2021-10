Grosse frayeur à l'imprimerie Polykote

Grosses frayeurs dans l'imprimerie Polykote à Gournay-en-Bray. Cette entreprise, placée dans la zone industrielle de l'Europe à Gournay-en-Bray. Une machine industrielle a pris feu, mardi 14 août, vers 8h. A la suite de cet accident, près de deux mille litres de produits chimiques se sont déversés dans l'entreprise : de l'acétate d'éthyle et de l'acétate de propyle.

Ces produits sont susceptibles d'avoir des effets dangereux et sont hautement inflammables. Le liquide a été pompé et transvasé dans des fûts. Une vingtaine de pompiers a été envoyée sur place, avec deux lances à mousse pour régler l'incident et mener l'évacuation de onze personnes. Deux d'entre elles ont été emmenées à l'hôpital parce qu'elles souffraient de maux de tête.