Football National : les Quevillais n'ont obtenu qu'un nul

Après deux défaites, les Quevillais espéraient mieux qu'un résultat nul, mais il leur donne néanmoins un regain d'espoir. Pour cette troisième journée de National, les Canaris ont fini le match avec un score de 2-2 face à Boulogne-sur-Mer.

Le début de match a été difficile pour Quevilly puisque c'est Boulogne qui a ouvert le score à la 11e minute grâce à Allart. L'USQ a réussi à égaliser à la 25e, grâce à un but de Fofana. Boulogne a repris une nouvelle fois l'avantage , quelques minutes après, à la 27e. Heureusement pour les Canaris, Fofana a marqué un second but à la 65e.

Au classement, Quevilly est 18e et demeure dans le dernier peloton.

Pour la 4e journée, vendredi 24 août, à 20h, les Quevillais se rendront à Vannes pour affronter le Vannes olympiques club.