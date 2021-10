Les saveurs du terroir sont au Made in Normandy

Nombreux sont les restaurants fermés le lundi midi, à Rouen. Heureusement, rue Martainville, le Made in Normandie garde sa table ouverte

Le soleil étant de la partie, nous en profitons pour déjeuner sur la terrasse ombragée et calme, à l’arrière du restaurant. L’énoncé des plats ouvre l’appétit. En entrée, le croustillant normand sur son lit de salade fait l’unanimité. Une feuille de brique renferme un subtil mélange de camembert, d’andouille et de pommes, dont les saveurs se marient à merveille.

Pour le plat, je plonge ma fourchette avec délice dans une marmite dieppoise. Les moules, le rouget et les pommes de terre et carottes sont plongées dans une sauce au vin blanc et à la crème. C’est très fin et goûtu. Ma voisine déguste une tendre pièce de bœuf, accompagnée de sauce forestière et de pommes de terre. En face de moi, on se délecte d’un pavé de saumon grillé accompagné d’une poêlée de légumes et d’une sauce au Noilly-Prat. Un tiercé gagnant.

Cet excellent repas se clôt sur une note régionale avec une tarte normande. La tarte, à la garniture mousseuse est servie avec une sauce au caramel et une fleur de chantilly. Pour 15 €, le gourmet peut ici goûter aux délices du terroir. Pourquoi s’en priver ?

Pratique. Made in Normandy, 236 rue Martainville, Rouen. Tél.02.35.14.07.45.