Accident de voyageur sur le Paris-Cherbourg

Un homme de 27 ans a été mortellement percuté par un train, peu après 7 h à hauteur du lieu dit le Petit Hamel à Valognes ce mardi 15 février. Quatre trains TER ont du coup été supprimés entre Lison et Cherbourg. Six autres trains TER et Intercité ont subi des retards allant 10 à 90 minutes. Les gendarmeries priviléguie pour l'instant la piste du suicide.