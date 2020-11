Le Havre. Un ado de 13 ans arrêté après l'incendie de l'entrepôt France Logistique

Un adolescent est soupçonné d'être à l'origine du vaste incendie qui a détruit samedi 24 octobre l'ancien entrepôt Lipton du Havre.

"Un mineur de 13 ans est en cours de présentation devant le juge des enfants du Havre suite à l'incendie des locaux de la société France Logistique", indique Cyrille Fournier, procureur adjoint du Havre, cité par l'Agence France Presse. "Le parquet du Havre va requérir sa mise en examen du chef de destruction volontaire d'un bien appartenant à autrui par un moyen dangereux en l'espèce un incendie et sollicitera son placement en centre éducatif fermé", a ajouté le magistrat, qui précise que le juge des enfants reste cependant souverain en la matière.

Plus de 120 000 m3 de matière textile et de cartons avaient brûlé dans cet entrepôt, un sinistre qui a mobilisé les pompiers pendant plus de 24 heures sur place.