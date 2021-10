Formation : Les kinés sont très demandés

Aide-soignant, auxiliaires en puériculture, infirmières anesthésistes, sages-femme ou kinésithérapeutes sont autant de professions qui recrutent. Sans compter que la Haute-Normandie héberge onze lieux de formation, que ce soit à Rouen, Saint-Etienne-du-Rouvray, Bois-Guillaume ou encore Le Havre, pour ne citer qu’eux. "En tout, plus de 1.600 places de formation sont proposées dans la région", détaille Bruno Anquetil, de l’Agence Régionale de Santé. Leur taux de remplissage avoisinent bien souvent les 100%.

Paramédical : on manque de personnel

D’après une étude de l’ARS Haute-Normandie, publiée en juin dernier, certaines professions risquent de manquer prochainement de personnel. C’est le cas des ergothérapeutes, des orthophonistes, des cadres de santé, des kinésithérapeutes et des psychomotriciens. "Nous avons une des plus faibles densités de kinésithérapeutes de France. Or nous faisons appel à eux de plus en plus souvent, avec le vieillissement de la population. C’est pourquoi nous avons demandé une augmentation des quotas de formation."

Pour la rentrée 2012, vingt places de formation supplémentaires pour les kinés ont été accordées à la Région, soit 65 places par an. Vingt places de formation ont aussi été accordées pour les psychomotriciens. La Haute-Normandie ne dispose pas encore d’institut de formation pour les orthophonistes. Cependant, il est prévu de demander la création d’une formation dans les années à venir.