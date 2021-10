Immobilier : un cursus toujours très prisé

Financiers et fiscalistes ont la cote dans le secteur immobilier. Tout comme le bâtiment, celui-ci fait vivre de nombreux métiers : administrateur de biens, agent immobilier, promoteur, chasseur de biens immobiliers, gestionnaire social, pour ne citer qu’eux. Le BTS en professions immobilières, très répandu, se pratique à Rouen, au sein du lycée Jean-Paul II, ainsi que dans le lycée privé de Join Lambert.

Un DUT en carrières juridiques et un BTS en négociation relation client sont au catalogue de l’École supérieure des professions immobilières et de l’Institut d’études économiques et juridiques appliquées à la Construction et à l’Habitation, tous deux situés à Paris. Les jeunes diplômés de ces écoles ont des profils très recherchés par les recruteurs. Enfin, les cursus proposés par les écoles de commerce et les troisièmes cycles en finances et fiscalité sont des passerelles sûres vers les métiers de l’immobilier.