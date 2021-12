Sport-étude : à Rouen, la formation à la sauce Dragons

Trois diplômes sont proposées : un BTS Management des unités commerciales et deux BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), "activités aquatiques et de la natation" ou "activités physiques pour tous".

"En 20 ans, le hockey a beaucoup évolué, laissant peu de temps aux jeunes pour se former aussi à un métier", explique Guy Fournier, le manager général du club. Il y a trois ans, lui et le staff décident alors d'ouvrir un BTS, puis un CFA en septembre 2012.

De jeunes hockeyeurs, mais aussi des sportifs d'autres horizons, ont décidé depuis de s'y former sans lâcher leur sport. "L'équipe pédagogique se plie à leur emploi du temps sportif", explique Sandrine Letellier, une responsable.

"Ici à Rouen, les jeunes peuvent continuer à vivre leur passion, tout en se formant. Nous les aiderons même à trouver du boulot grâce à notre réseau", glisse Guy Fournier.