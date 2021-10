Guy Fournier : "Notre priorité : renforcer la défense"

Où en est le RHE côté transferts ?

“Nous avons une obligation de résultats. L’équilibre est toujours très compliqué à atteindre. J’ai un budget identique à l’année dernière et, pour un champion de France, refaire une équipe avec le même budget n’est pas toujours facile. Nous avons notre quatuor offensif (Mallette, Thinel, Guenette et Desrosiers) ainsi que les jeunes Rech et Vallier et les défenseurs Alen et Janil qui ont prolongé leur contrat. En revanche, nous avons perdu Olsson et Holmqvist. Babka va arrêter sa carrière mais restera dans notre structure. Calle Bergström ne reviendra pas.”

Qui gardera les buts la saison prochaine ?

“Fabrice Lhenry est prêt à rester. C’est un garçon très rigoureux à tous les niveaux. Il lui reste encore quelques belles années devant lui. Nous souhaitons conserver le même duo, avec Sebastian Ylönen. J’espère qu’un jour, Sebastian prendra la cage en tant que numéro 1.”

Va-t-on voir de nouvelles têtes ?

“Je me concentre sur les défenseurs. J’ai des pistes intéressantes en Suède et en Finlande et une filière tchèque, avec d’excellents CV, dont un joueur qui a joué 300 matchs en NHL et a évolué longtemps en Elite tchèque. En fonction de l’argent qu’il me restera, je peaufinerai l’attaque.”

L’équipe de France a débuté les championnats du monde. Comment la jugez-vous ?

“Le hockey français a fait un bond depuis les années 1980. Que le Canada accepte de venir jouer à Paris-Bercy en est la preuve. La France a des joueurs de grands talents, dangereux même contre les meilleures nations”.



Un favori pour ce mondial ?

“Mon cœur penche pour le Canada, mais j’espère que la France se maintiendra dans le groupe A.”

Comptez-vous partir de Rouen un jour?

“J’ai eu une belle occasion de l’étranger il y a plusieurs années que j’ai refusée : j’ai compris que je m’étais enraciné, que j’en étais heureux. C’est le plus important, je suis très bien ici.”

Propos recueillis par François Béguin