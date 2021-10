L'eldorado de la filière informatique

Pour faire face à cette course effrénée, les centres de formation cherchent en permanence des solutions efficaces, permettant de proposer des formations à la pointe de l’évolution.



Pour le groupe CESI de Mont-Saint-Aignan, il faut aller bien au-delà du simple raccordement aux lois du marché. "L’idée est d’amener les gens au métier et non le contraire", explique Aurélie Dumarché responsable du pôle informatique.

Les actions de formation du CESI se répartissent en trois établissements : l’EICESI, l’école d’ingénieur en informatique. Elle forme à titre principal des masters informatiques. Le CESI entreprises propose un contrat de professionnalisation autour de la maintenance informatique et l’administration réseau (bac +2) ainsi qu’une formation qualifiante pour les salariés d’entreprises. L’EXIA-CESI forme sur cinq ans au niveau bac+5 les managers des systèmes d’information.

Formations longues ou remises à niveau relativement rapides, nombreux sont les organismes proposant des enseignements dans ce domaine très recherché. C’est le cas de Progress Multimedia, de Petit-Quevilly, qui s’adresse aussi bien aux salariés qu’aux particuliers. On peut citer également Aemy Informatique qui s’est spécialisé dans la formation informatique du personnel des PME/ PMI. La liste des organismes de formation est presque interminable.

Pratique. Journée portes ouvertes au CESI de Rouen, rue G. Marconi, Parc de la Vatine, Mont-Saint-Aignan.