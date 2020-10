Covid-19. Reconfinement : réactions à Cherbourg

Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi 28 octobre le reconfinement de la population jusqu'au 1er décembre minimum pour lutter contre la propagation de la Covid-19. Une décision plutôt bien prise par les Cherbourgeois interrogés le soir même. "Il y a quand même un point positif, c'est que les entreprises ne sont pas bloquées quoi", se réjouit Philippe. Mais d'autres, sont plus directement touchés, comme Amélie Do, gérante de la boutique de cosmétique bio Sésame, qui avait prévu de recruter une nouvelle personne la semaine prochaine. "Je pense que je dois fermer donc oui ça change mon quotidien…", réalise-t-elle un peu abasourdie.

D'autres peuvent souffler. "Nous en tant que parents, on voulait absolument que nos enfants puissent continuer d'aller à l'école puisque ça a été très difficile pour eux de finir l'année scolaire, et on ne voulait pas qu'ils soient à nouveau privés d'école." confie Lucie, jeune maman.

Alors que les écoles, collèges et lycées continueront leur activité, l'annonce passe mal du côté des étudiants. "Je suis en troisième année, et on a eu nos cours pas mal impactés, une semaine sur deux en présentiel, et là tout à distance c'est juste très compliqué, et pour retrouver un stage aussi…" craint Loïse, qui suit un cursus d'histoire de l'art.