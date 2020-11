Le Petit-Quevilly. Un an après : le nouveau crématorium remplit déjà ses promesses

Il devait soulager les familles et les proches, qui devaient parfois patienter jusqu'à trois semaines. La Toussaint est l'occasion de constater que le contrat est rempli. Depuis son entrée en service, en janvier 2020, le crématorium de Petit-Quevilly a passé la barre des 1 000 cérémonies.

Les délais reviennent à la normale

"Maintenant, entre ici et Rouen, on est revenu à des délais d'environ quatre jours", assure Christophe Aubin, le responsable des deux crématoriums de la métropole. Si le site des Hauts de Rouen enregistre une baisse de 18 % de crémations, c'est bien parce que la demande se répartit maintenant avec celui de la rive gauche.

Avec ses deux salles de cérémonie et ses deux équipements de crémation, Petit-Quevilly devrait atteindre "entre 1 300 et 1 400" services pour sa première année. Un chiffre qui devrait continuer de progresser dans les années à venir. Et si la demande devenait à nouveau trop importante, tout est déjà prévu pour installer un troisième équipement de crémation. "Mais ça ne devrait pas être utile avant plusieurs années", conclut Christophe Aubin.