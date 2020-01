Métropole de Rouen. Un nouveau crématorium inauguré pour répondre à la demande

C'est une "pratique croissante dans les familles", indique Charlotte Goujon, maire de Petit-Quevilly, qui accueille dans sa commune le deuxième crématorium de la Métropole. Inauguré ce jeudi 30 janvier, cet équipement permettra de répondre à une demande en hausse et à réduire les délais d'attente qui pouvaient "atteindre 15 jours voire trois semaines", rappelle Yvon Robert, le président de la Métropole Rouen Normandie.

Une extension déjà possible

Pour anticiper une croissance future, une extension de ce nouveau crématorium est possible, "avec l'aménagement d'une troisième salle". Actuellement, le bâtiment se divise en deux : une partie comprenant deux salles de cérémonies pouvant accueillir 150 et 40 personnes ; une autre partie avec une salle de convivialité pour accueillir les familles après la crémation. C'est la première fois que le cabinet d'architecte Babel réalisait un crématorium : "Nous avons essayé de recréer une ambiance douce avec un apport important de lumière et l'omniprésence du jardin qui entoure le bâtiment", présente Stéphanie Bréard, architecte du cabinet.

Les travaux ont débuté à la fin 2018 pour un coût total de 5,5 millions d'euros, financés par la Métropole avec le Département de la Seine-Maritime. L'équipement est en délégation de service public pour une durée de cinq ans à la Société des crématoriums de France qui a également en charge celui du Mémorial à Rouen.