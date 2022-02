Orne. Des médecins salariés à la rescousse des malades du sud-Bocage

En ce début de mois de novembre, l'ouverture d'un centre territorial de santé est annoncée sur le sud-Bocage de l'Orne, avec des médecins généralistes qui seront salariés par le Conseil départemental.

Ce système est déjà un succès sur le secteur du Mêle-sur-Sarthe, dans le Perche, où il est en place depuis l'été dernier. Dans l'Orne, la densité de médecins généralistes libéraux est inférieure de 16 % à la moyenne nationale et 9 % de la population n'a pas de médecin traitant, selon les chiffres publiés fin octobre par la Mutualité française. Sur le sud-Bocage, il reste des médecins généralistes à Couterne, la Chapelle-d'Andaine et Juvigny. "Mais c'est insuffisant par rapport à la population", explique Jean-Pierre Blouet, conseiller départemental à Bagnoles et président de la commission affaires sociales au Département. "Ces médecins salariés seront à Bagnoles, mais iront aussi à Passais, Champsecret, Saint-Bomer, ou Saint-Fraimbault", précise-t-il. L'ouverture du centre territorial de santé de Bagnoles-de-l'Orne est prévue d'ici le 15 novembre.