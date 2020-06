Le Mêle-sur-Sarthe. Le premier centre territorial de santé de l'Orne ouvre ses portes

Face à la désertification médicale, le Conseil départemental de l'Orne avait ouvert Startech-Médecine, en mars 2019 à Alençon. Il ouvre désormais des centres territoriaux de santé, avec des médecins salariés. Le département est le 4e département en France à concrétiser ce choix d'organisation. Le premier centre territorial de santé de l'Orne à recevoir des patients est situé au Mêle-sur-Sarthe (entre Alençon et Mortagne-au-Perche), avec des antennes qui sont basées à Tourouvre et à Randonnai. Quatre médecins y sont rattachés. L'ambition est de progressivement ouvrir de tels centres territoriaux de santé sur l'ensemble du territoire départemental. Ces centres seront ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, ainsi que le samedi de 9 h à midi. Modification des habitudes, les patients n'auront plus un "médecin traitant", mais un "centre traitant", ce qui leur permettra d'obtenir un rendez-vous plus rapidement. Mais s'ils sont prêts à patienter sur un délai plus long, ils pourront toujours, s'ils le préfèrent, avoir toujours le même praticien.