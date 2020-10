Le Havre. Entrepôt incendié : la piste criminelle envisagée

Les enquêteurs n'excluent pas la piste criminelle après le vaste incendie qui a ravagé samedi 24 octobre un entrepôt désaffecté du Havre. "On envisage toutes les pistes possibles. On n'écarte pas la piste criminelle. C'est un hangar dans lequel étaient entreposés des cartons de vêtements sous plastique. Ça faisait bien longtemps que ça se savait et que ça faisait l'objet de convoitises", a indiqué une source policière à l'AFP. "Il y avait déjà eu des interventions pour des gens qui tentaient de rentrer dans le bâtiment."

Le hangar est un ancien site de la marque Lipton, aujourd'hui géré par France Logistique, en liquidation depuis avril 2020. Le procureur adjoint du Havre, Cyrille Fournier, a confirmé qu'à "ce jour, aucune hypothèse n'est privilégiée". Les causes de l'incendie ne seront pas simples à déterminer, "vu les dégâts et le nombre d'heures pendant lesquelles les pompiers ont arrosé".

Selon la préfecture, 120 000 m3 de matière textile et de cartons ont brûlé. Le feu s'est déclaré samedi en début d'après-midi et n'a été éteint que dimanche, vers 20 heures. Samedi, la préfecture a assuré que les mesures de l'air "permettent de confirmer l'absence de danger", même si les fumées "peuvent représenter une gêne olfactive".