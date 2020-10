[Photos + vidéos] Le Havre . Important incendie d'un entrepôt dans le quartier de Caucriauville

"Au début on a cru à un gros nuage… Puis on a vu que c'était de la fumée !" Comme ce témoin installé près de l'église de Rouelles, nombreux sont les habitants du Havre à avoir vu dès le début d'après-midi, samedi 24 octobre, un important panache noir s'élever dans le ciel. De la fumée issue de l'incendie d'un entrepôt désaffecté, l'ancien entrepôt Lipton, situé dans le quartier de Caucriauville. "Il n'y a aucune victime pour l'heure. Le feu ne menace aucune habitation", indique la préfecture de Seine-Maritime, qui invite à la plus grande prudence dans le secteur.

Pompiers, policiers, sécurité civile… Un important dispositif de secours est déployé sur place, avec notamment 94 soldats du feu. L'hélicoptère Dragon 76 a été mobilisé afin d'évaluer l'ampleur du sinistre, ainsi qu'un drone des pompiers. L'avenue du 8 mai 1945 a dû être coupée.

Les sapeurs-pompiers ont établi leur poste de commandement sur le parking du supermarché Lidl, évacué et fermé par précaution.

Trois immeubles situés dans l'axe des fumées ont également été évacués. Environ 80 personnes ont été prises en charge par la ville du Havre, qui a ouvert le gymnase de l'allée Jehan de Grouchy pour les accueillir.

Les fumées sont visibles à plusieurs kilomètres à la ronde, y compris depuis la côte Fleurie dans le Calvados.

Le service du tramway B est perturbé, avec un terminus à Schuman au lieu de Pré Fleuri.