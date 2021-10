Pris la main... dans la boîte à gants

Un véhicule de la brigade anti criminalité était en patrouille avenue du Mont Riboudey, à Rouen, lorsque les policiers ont aperçu un homme, portant un sac à dos, collé à une voiture stationnée dans une rue perpendiculaire, la rue Dumont d'Urville.

Il est 00h35, mercredi 29 août. En voyant la voiture, l'homme s'écarte et attend contre le mur, les policiers décident alors d'entamer une surveillance discrète. Quelques instants plus tard, se croyant à l'abri, l'homme retourne à la voiture, force la portière et rentre dans le véhicule. Les policiers le voient remplir son sac-à-dos d'objets trouvés dans la voiture et décident alors de l'interpeller. L'individu, âgé de 25 ans et originaire de Louviers, dans l'Eure, avait manifestement cambriolé d'autres véhicules. Il a été interpellé.