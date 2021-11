Près d'Alençon. Travaux publics : "Il y a urgence", pour la préfète de l'Orne

Depuis le plan de relance économique présenté par Jean Castex jeudi 3 septembre, 100 milliards d'euros ont été débloqués pour relancer l'économie. Or, les fonds mis à disposition par le gouvernement ne sont pas assez exploités. Dans l'Orne, les commandes publiques ont chuté de 50 %, ce qui inquiète la préfète.

Ecoutez ici la préfète de l'Orne : Impossible de lire le son.

Le plan de relance permet aux collectivités locales de recevoir une enveloppe pour les aider à financer leurs futurs chantiers. Mais trop peu de dossiers voient le jour depuis le confinement, la crise sanitaire et les élections municipales ont eu des conséquences sur le suivi des projets. La préfète compte sur les élus locaux pour lancer des appels d'offres et ainsi relancer l'activité économique. "Les moyens sont là, il faut juste sortir les projets", indique-t-elle. Pour illustrer son propos, elle a visité les travaux de la commune nouvelle d'Écouves, à Forges. Il s'agit ici de sécuriser l'accès aux piétons et de se mettre aux normes relatives aux personnes handicapées. Le coût total de l'aménagement s'élève à 330 000 euros, dont 45 % financés par l'État.