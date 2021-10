Rugby : le Stade rouennais à l’attaque

Objectif fixé par le président Marc-Antoine Troletti : retrouver le plus vite possible la Fédérale 1, alors que l’équipe première, après une saison dernière particulièrement ratée, joue désormais en Fédérale 3. "Nous avons recruté Renaud Gourdon, un entraîneur de renom et expérimenté. Grâce à lui, nous avons pu recruter des joueurs qui ne seraient pas venus", affirme-t-il. "La pérennisation du club passe par l’école de rugby qui est la priorité pour le club afin de donner envie aux jeunes de rester, de poursuivre en Elite et ne pas partir dans un autre grand club".

Côté résultats, la saison a bien débuté, les Rouennais s’imposant le 16 septembre sur la pelouse du RC Hérouvillais (05-72).

Prochain match le dimanche 23 septembre, à 15 h : Stade rouennais-Houilles/Carrières.