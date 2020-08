Lessay. Réactions des habitants à l'annulation de la Foire

Jeudi 20 août, le préfet de la Manche a annoncé ne pas autoriser la tenue de la Foire de Lessay, y compris celle imaginée en format réduit par la maire Stéphanie Maubé. "Plusieurs échanges ont eu lieu entre les services de la préfecture et ceux de la commune ces dernières semaines. Deux dossiers ont été déposée pour la Foire agricole et la fête foraine. Au regard du périmètre défini et des modalités d'organisation retenues, la foire agricole et la fête foraine forment un seul rassemblement de 10 000 personnes", a précisé la préfecture jeudi 20 août, qui juge "impossible" d'assurer le respect de la distanciation et des gestes barrières.

Si elle a refusé de s'exprimer, l'édile a néanmoins publié un communiqué de presse en réaction à l'annonce du préfet, vendredi 21 août : "La préfecture s'est murée dans le silence tout l'été malgré nos nombreuses demandes de rendez-vous : cela pose la question de l'importance des zones rurales et des petites mairies dans la politique actuelle. Choyés dans les discours officiels, nous ne serions pas considérés comme de vrais acteurs de territoire ?"

Quelle est la réaction des habitants de Lessay et de son canton à cette décision ? Vendredi 21 août en matinée, ils se sont exprimés, eux aussi. Florilège.