[Actualisé] Manche. La "mini-foire" de Lessay et la fête foraine annulées sur décision du préfet

La réaction de la maire de Lessay Après un travail de plusieurs mois pour adapter la foire aux règles sanitaires, la maire de Lessay, Stéphanie Maubé, déplore le manque de communication entre l'équipe municipale et la préfecture, qui aurait informé la presse avant les organisateurs de l'événement. "Cela pose la question de l'importance des zones rurales et des petites mairies dans la politique actuelle", ont réagi les organisateurs dans un communiqué paru ce vendredi 21 août. "Les habitants de Lessay ne paieront pas pour sécuriser les manèges, les parkings, les routes ni assurer la communication sanitaire de cette fête foraine", concluent les élus, puisqu'elle n'aura pas lieu.

C'est officiel, la version, même réduite, de la foire de Lessay, dans la Manche, n'aura pas lieu les vendredi 11 et samedi 12 septembre. Les organisateurs avaient pensé à adapter la fête populaire en petite foire avec une fête foraine, pouvant chacune rassembler jusqu'à 5 000 personnes au lieu de dizaines de milliers habituellement. Mais le compte n'y est pas pour le préfet de la Manche, qui a préféré annuler l'événement pour éviter les risques de propagation du coronavirus. "Au regard du périmètre défini et des modalités d'organisation retenues, la foire agricole et la fête foraine forment un seul rassemblement de 10 000 personnes", a précisé la préfecture jeudi 20 août, qui juge "impossible" d'assurer le respect de la distanciation et gestes barrières.