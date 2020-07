Lessay. La Sainte-Croix laisse sa place à une petite foire agricole

C'est le plus grand rassemblement en Normandie avec chaque année, en septembre, près de 400 000 visiteurs sur trois jours et avec, autant le dire, un impossible respect des gestes barrières imposés par la circulation de la COVID-19. En 2020, "la foire millénaire de la Sainte-Croix n'aura pas lieu dans sa superficie et son gigantisme habituel", indique Stéphanie Maubé, maire de la commune, ce vendredi 24 juillet, au lendemain de l'approbation par son conseil municipal de cette décision difficile. Conséquences, il n'y aura, par exemple, ni camelots, ni allée des rôtisseurs cette année. L'événement laissera tout de même sa place à une "mini-foire de Lessay" recentrée sur le monde agricole, le week-end du 11 septembre.