Le Havre. L'entraîneur Paul Le Guen prolonge son contrat au HAC

Il s'inscrit dans la durée. Paul Le Guen, l'ancien milieu de terrain international de football qui avait entraîné le Paris SG et Lyon, a prolongé de deux ans, jusqu'en 2023, son contrat avec Le Havre, club de Ligue 2. C'est ce qu'a annoncé le club normand, le jeudi 20 août. Arrivé au Havre en juin 2019, avec un rôle élargi de manager sportif et entraîneur, Le Guen a mené les Havrais à la 6e place de Ligue 2 la saison dernière, échouant aux portes des barrages d'accession en Ligue 1, qui n'ont finalement pas eu lieu en raison de la pandémie de coronavirus. Cette prolongation, discutée il y a plusieurs mois, "est une formalité", a assuré le président du Havre Athletic Club, Vincent Volpe, dans un communiqué du club. "Nous souhaitons atteindre nos objectifs sportifs à court et moyen termes, cette prolongation s'inscrit donc dans cette optique et apporte la stabilité nécessaire pour atteindre nos buts", a-t-il ajouté.

Le Havre débute la saison de Ligue 2, le lundi 24 août, par un déplacement à Troyes.