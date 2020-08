Hockey (Ligue Magnus). Un défenseur canadien débarque chez les Dragons de Rouen

Après l'annonce de l'arrivée de l'attaquant Greg Squires, la direction des Dragons de Rouen continue avec les gros CV en recrutant le défenseur canadien Mark Flood. Âgé de 35 ans, le défenseur au physique imposant (1,86 m pour 88 kg) possède un bon parcours en ayant déjà disputé 39 matchs en NHL et 150 en KHL, les deux plus grands championnats. Il a également évolué en EBEL et aussi en LIIGA. Il arrive tout droit d'Autriche (Vienna Capitals) et apportera toute son expérience, sûrement sur le powerplay où il a brillé par le passé. Avec Florian Chakiachvili, Pierre Crinon, Enzo Cantagallo et Cam Barker, Mark Flood est le 5e défenseur de l'effectif normand. Il reste donc un élément à trouver dans ce secteur.