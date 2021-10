C'est reparti pour le grand marathon des films d'animation !

Et c’est reparti pour le Marathon du film d’animations de Rouen, cette semaine, lancé en 2011 par le collectif HSH. Le thème de cette nouvelle édition est tenu secret jusqu’au jeudi soir, à 23h59 précises.

Il sera alors affiché au cinéma l’Omnia et rendu public sur le site web d’HSH. Les participants pourront cette année bénéficier d’un studio de tournage aménagé par la direction du développement culturel de la ville de Rouen, au 27 rue Victor Hugo : soit trois plateaux, du matériel de tournage et, bien entendu, des conseils éclairés (et gratuits !) des membres du collectif HSH. Les meilleurs films seront présentés à l’Omnia le 27 septembre.

Pratique. Soirée de clôture, jeudi 27 septembre, à 21h, à l’Omnia. Tarif 5,5€. Inscription au marathon au 06.61.58.09.79.