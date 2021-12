Cinéma : à l'affiche cette semaine : "L’odyssée de Pi"

Il y a, dans ce superbe film d’aventures, tout ce que l’on aime dans le genre : l’exotisme, les images superbes, les animaux sauvages, un jeune héros aussi courageux que malin, des péripéties incroyables, le tout emballé dans une histoire qui ressemble à un conte initiatique.

Après Jean-Pierre Jeunet, c’est le réalisateur taïwanais Ang Lee qui a été chargé de mettre en images cette adaptation du livre de Yann Martel. Et quelles images ! Avec une 3D de toute beauté, des effets numériques très réussis (en particulier ceux du tigre qui semble plus vrai que nature !) et des paysages grandioses, le cinéaste tient le spectateur sous le charme d’une œuvre pleine de rebondissements. On rit, on a peur, on est ému, et on vibre à l’unisson de ces deux étonnants héros. Le jeune Suraj Sharma est impressionnant de justesse, et Richard Parker est aussi beau que terrifiant.

Dans cette histoire à mi-chemin entre fiction et réalisme, le héros réussira à se trouver après… 227 jours passés en tête-à-tête avec un tigre, au milieu de l’océan. Ce film magnifique, émaillé de scènes d’anthologie, est visible en famille.

Marie-Christine d’André

Pratique. Aventures américaines en 3D. De Ang Lee, d’après le livre de Yann Martel.