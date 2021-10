Le mât du chapiteau tombe sur lui : des jambes, une vie brisées

Le 30 novembre 2007, à Yvetot, la gendarmerie est appelée sur les lieux d’un cirque. Le mât du chapiteau vient de tomber lourdement sur un jeune homme de 16 ans, lui écrasant les jambes. La victime avait été recrutée quatre jours plus tôt, en tant qu’acrobate et dresseur. Le cirque était arrivé le 27 novembre et le personnel montait la coupole du chapiteau lorsque la direction s’est aperçu de la dangerosité de la structure. Le 30 au matin, les employés ont donc entrepris de démonter les mâts à l’aide d’un manitou. Vers midi, seul restait le quatrième mât, rattaché par sa sangle à une seule fourche de l’engin. Lorsque les employés ont tenté de le surélever pour surmonter un obstacle, le mât, déséquilibré, est tombé.

Face aux enquêteurs, le directeur a affirmé que la victime était “suspendue au bout du mât, ce qui aurait déséquilibré la sangle”. Le jeune homme ne se souvient plus des faits. Son père, témoin, indique que son fils “aidait à la manœuvre”. Qu’importe… de nombreuses négligences ont été constatées : une sangle usée et inappropriée, un manque de formation.

Le 21 septembre, le procureur a requis contre la société une amende de 25 000 € dont 15 000 € avec sursis. Délibéré au 19 octobre.