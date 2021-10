Crea : Frédéric Sanchez fait la tournée des maires

Frédéric Sanchez "ira à la rencontre des élus dans leurs communes, afin de voir sur le terrain les projets, les avancées et les équipements mis en place par la Crea ou avec son soutien", explique la Communauté de l'agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe.

Ces prochaines semaines, il est ainsi attendu à Anneville-Ambourville, Berville-sur-Seine, Bardouville et Yville-sur-Seine mardi 2 octobre, à Saint-Etienne-du-Rouvray mardi 23 octobre, à La-Neuville-Chant-d’Oisel, Boos, Quévreville-la-Poterie, Ymare, Saint-Aubin-Celloville, Gouy et Les-Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen mardi 13 novembre, et à La Londe, Orival, Elbeuf, Caudebec-lès-Elbeuf et Saint-Pierre-lès-Elbeuf le mardi 20 novembre.