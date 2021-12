Un grand club de football à Rouen : une idée sérieuse ?

Alors que le FC Rouen sort à peine d'un cauchemar qui a abouti à la disparition de sa SASP (société anonyme) et à la relégation de son équipe première en Division d'honneur (6e division), voilà que la Crea et le Conseil régional de Haute-Normandie se font les promoteurs "d'un grand club de football à l'échelle de l'agglomération". L'idée de Frédéric Sanchez et d'Alain Le Vern : "mutualiser les compétences" de clubs existants, à l'image de ce qu'il s'est fait dans un autre sport avec La Crea Handball.

Les principaux clubs locaux suiveront-ils le mouvement ? L'US Quevilly n'a pas encore réagi. Mais on se souvient que Michel Mallet, son président, a toujours été très réticent à inscrire son club dans une logique "professionnelle".

"Message reçu", mais...

Du côté du FC Rouen, le président de l'association, Fabrice Tardy, préfère rester prudent : "Nous avons reçu le message, mais ce que nous souhaitons d'abord, c'est reconstruire notre club. Nous aborderons ensuite ce sujet, mais d'abord en interne". Ce qui est sûr pour Fabrice Tardy, c'est que Rouen et sa région ont tout intérêt à investir dans la formation, "pour que nos jeunes talents puissent rester dans nos clubs".

Les politiques espèrent que les dirigeants de club parviennent à se mettre d'accord pour prendre le chemin menant vers ce "grand club d'agglo" tant espéré. Yvon Robert, maire de Rouen, remet tout le monde à sa place : "Ce sont aux clubs, et d'abord à eux, de s'entendre pour faire émerger une société professionnelle. S'ils ont un vrai projet, nous l'étudierons avec soin". L'édile reste ferme : "Les collectivités n'ont aucune responsabilité dans ce qu'il s'est passé" au FC Rouen. Pas insensible à l'émergence, un jour, d'une équipe de football professionnelle dans l'agglomération, l'élu socialiste rappelle "qu'en 1995, le hockey était en faillite et le basket dans les profondeurs nationales. Ils ont été bien gérés et sont remontés". Le message est passé.